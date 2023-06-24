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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» начинает мириться с тем, что не сможет продать Фати

24 Июня 2023 • 15:06 Комментировать

Каталонская «Барселона» начинает мириться с тем, что нападающий Ансу Фати не покинет команду в это межсезонье. Напомним, несмотря на желание руководства, вингер не горит желанием уходить в это трансферное окно, так как хочет остаться и заиграть в основе.

«Барселона» рассчитывала получать за Фати солидные деньги, чтобы направить их на усиление более проблемных позиций. Тем не менее, по информации от Mundo Deportivo, руководство ничего не может поделать с настойчивой позицией Ансу.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Испании Фати записал на свой актив семь голов и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати трансферы футбола - лето 2023
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