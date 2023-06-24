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«Барселона» до конца июня может купить Карраско за 16 миллионов евро

24 Июня 2023 • 13:54 Комментировать

Каталонская «Барселона» работает над трансфером вингера мадридского «Атлетико» Янника Карраско. По информации от журналиста Габриэля Санса, у бельгийца в контракте есть сумма отступных, которая составляет 16 миллионов евро. Правда, эта опция действует до конца текущего месяца.

«Барселона» пока сомневается, что сможет найти необходимые деньги для осуществления сделки. В клубе в данный момент настроены заняться покупкой футболистов на более важные позиции. Главной целью является усиление опорной зоны, где «Барселона» осталась без основного полузащитника Серхио Бускетса.

Напомним, сам Карраско открыт к переходу в «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Янник Карраско трансферы футбола - лето 2023
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