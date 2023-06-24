Кондогбия согласовал с «Марселем» контракт до 2026 года

Полузащитник мадридского «Атлетико» Жоффрей Кондогбия согласовал условия контракта с французским «Марселем». По информации от журналиста Фабрицио Романо, хавбек согласился на контракт сроком до 2026 года с возможностью продления ещё на один год.

В ближайшее время «Марсель» должен выйти на связь с мадридским «Атлетико» для согласования суммы компенсации. «Провансальцы» намерены снизить запрашиваемую цену до 7 миллионов евро.

Кондогбия ясно дал понять руководству мадридского клуба, что хочет присоединиться именно к «Марселю». Ранее во Франции футболист выступал за «Монако».