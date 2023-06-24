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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент Хакими: «Реал» всегда будет домом Ашрафа»

24 Июня 2023 • 12:29 Комментировать

Алехандро Камано, агент правого защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими, рассказал об отношении своего клиента к мадридскому «Реалу». Ранее сообщалось, что марокканец мечтает о возвращении в «королевский клуб».

«Ашраф провёл уже как 5 лет покинул «Реал» Мадрид, но этот клуб всегда будет его домом. Где-то в его сердце присутствует эмблема «Реала», и это сформировалось ещё в детстве», – цитирует агента Madrid Xtra.

Хакими в минувшем сезоне записал на свой актив 5 голов и 3 результативные передачи в чемпионате Франции. После ухода из «Реала» Ашраф поиграл за «Боруссию» Дортмунд и миланский «Интер», а затем летом 2021 года перебрался в «ПСЖ».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Ашраф Хакими
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