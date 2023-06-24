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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фати уверен, что сможет заиграть в «Барселоне»

24 Июня 2023 • 11:48 Комментировать (1)

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати по-прежнему продолжает настаивать на том, что не покинет каталонский клуб этим летом. По информации от Mundo Deportivo, игрок сборной Испании до сих пор уверен, что сможет добиться успеха на «Камп Ноу».

«Барселона» хочет продать Фати, чтобы вырученные средства направить на усиление более важных позиций. Ансу пользуется тем, что у него есть контракт и не хочет уходить, несмотря на наличие других вариантов для продолжения карьеры.

Напомним, «Барселона» также хочет продать Феррана Торреса, но испанец тоже не горит желанием уходить спустя всего полтора года после своего трансфера из «Манчестер Сити».

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Барселона Ансу Фати трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
24 Июня 2023 в 12:04
а мы все меньше в этом уверены. слишком перехвалили парня в юности. теперь получится второй Кркич, если помните такого. уже сейчас очевидно что он сильно сдал, 10 номер очень рано выдали.
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