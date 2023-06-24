Фати уверен, что сможет заиграть в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати по-прежнему продолжает настаивать на том, что не покинет каталонский клуб этим летом. По информации от Mundo Deportivo, игрок сборной Испании до сих пор уверен, что сможет добиться успеха на «Камп Ноу».

«Барселона» хочет продать Фати, чтобы вырученные средства направить на усиление более важных позиций. Ансу пользуется тем, что у него есть контракт и не хочет уходить, несмотря на наличие других вариантов для продолжения карьеры.

Напомним, «Барселона» также хочет продать Феррана Торреса, но испанец тоже не горит желанием уходить спустя всего полтора года после своего трансфера из «Манчестер Сити».