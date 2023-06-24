«Милан» может купить игрока атаки за 30 млн евро

Атакующий полузащитник Самуэль Чуквуезе, права на которого принадлежат испанскому «Вильярреалу», является трансферной целью «Милана».

Как информирует журналист Маттео Моретто, руководство «жёлтой субмарины» готово продать 24-летнего футболиста, если за него заплатят 25-30 миллионов евро. В ближайшее время между клубами состоятся переговоры.

В прошлом сезоне Самуэль поучаствовал в 50 поединках за «Вильярреал», в которых записал на свой счет 13 голов и 11 результативных передач. Трудовое соглашение вингера рассчитано до середины следующего года.