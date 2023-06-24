Ривалдо рассказал, как относится к назначению Анчелотти в сборную Бразилии

Легендарный бразильский форвард Ривалдо отреагировал на информацию о том, что именитый итальянский специалист Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии.

«Анчелотти в сборной Бразилии? Это будет очень значимое событие. Надеюсь, он станет нашим первым иностранным наставником, с которым мы станем чемпионами на следующем чемпионате мира в 2026 году», - передает слова Ривалдо Madrid Xtra.

Анчелотти связан контрактными обязательствами с мадридским грандом до лета следующего года. По завершении трудового договора итальянец с большой долей вероятности возглавит сборную Бразилии.