Кроос: «Я не из тех футболистов, которые будут бороться за 7-8 место»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос пообщался с представителями СМИ после подписания нового трудового соглашения с «королевским» клубом. Контракт между сторонами пролонгирован до середины следующего года.

«Вспоминая решающие матчи минувшего сезона, могу сказать, что еще хочу такие игры. У меня по-прежнему присутствует желание выигрывать титулы, как и 15 лет назад. Меня очень сильно раздражают наши поражения. Я не из тех футболистов, которые будут бороться за 7-8 место», - передает слова немца AS.

Напомним, что полузащитник выступает за мадридский гранд с 2014 года.