Кроос объяснил, почему остался в «Реале»

Хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос дал очередной комментарий относительно подписания нового соглашения с «королевским» клубом. Стороны теперь связаны трудовыми обязательствами до лета 2024 года.

«Почему я продлил контракт? Потому что посчитал, что так будет правильно. Это очередное проявление моей связи с этим клубом. «Реал» передал мне главное чувство - уважение», - передает слова немецкого полузащитника AS.

33-летний полузащитник выступает за мадридскую команду с лета 2014 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании Кроос провел 30 поединков, в которых отметился двумя голами и четырьмя ассистами.