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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике раскрыл минусы системы европейского футбола

24 Июня 2023 • 07:59 Комментировать

Экс-защитник сборной Испании и каталонской «Барселоны» Херард Пике высказался о минусах системы европейского футбола.

«Мы уже заждались честной игры на европейской арене, но из-за политических моментов ее до сих пор нет. Сейчас такие клубы, как «ПСЖ» и «Манчестер Сити», имеют большое преимущество по известным причинам. «Барсе» и «Реалу», принадлежащим народу, будет тяжело с ними конкурировать. Для меня американская концепция спорта намного лучше, чем в Европе. В НБА есть 30 франшиз, которые двигаются в одном направлении, ведь у них общие интересы», - цитирует Херарда Barca Universal.

Напомним, что Пике принял решение о завершении карьеры по ходу минувшего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Херард Пике
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