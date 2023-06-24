Кроос высказался о новом контракте с «Реалом»

Немецкий хавбек Тони Кроос высказался о подписании нового трудового соглашения с мадридским «Реалом».

«Хочу выразить благодарность моей супруге, которая сказала мне: «Делай, как хочешь». Это меня немного удивило. В тот момент я подумал, разве ты не хочешь, чтобы я бывал дома чаще?» - передают слова полузащитника испанские СМИ.

Напомним, что новый контракт Крооса с «королевским» клубом рассчитан до середины 2024 года.

33-летний немец защищает цвета мадридского коллектива с лета 2014 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании Тони провел 30 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя ассистами.