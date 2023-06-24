«Интер Майами» в своих соцсетях анонсировал переход испанского полузащитника Серхио Бускетса, выложив красочный ролик с цитатами про игрока.

Знаменитый хавбек перейдёт в новый клуб в статусе свободного агента после того, как он покинул «Барселону» по окончании сезона.

Напомним, что ранее в «Интер Майами» перебрался бывший одноклубник Бускетса – Лионель Месси. Теперь два экс-игрока «Барселоны» снова будут играть вместе.

34-летний Бускетс – воспитанник «Барселоны», в системе клуба он провёл 18 лет. Также на протяжении 13 лет Бускетс был игроком сборной Испании, в которой завершил карьеру в 2022 году.