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«Интер Майами» анонсировал переход Бускетса официально

24 Июня 2023 • 00:43 Комментировать

«Интер Майами» в своих соцсетях анонсировал переход испанского полузащитника Серхио Бускетса, выложив красочный ролик с цитатами про игрока.

Знаменитый хавбек перейдёт в новый клуб в статусе свободного агента после того, как он покинул «Барселону» по окончании сезона.

Напомним, что ранее в «Интер Майами» перебрался бывший одноклубник Бускетса – Лионель Месси. Теперь два экс-игрока «Барселоны» снова будут играть вместе.

34-летний Бускетс – воспитанник «Барселоны», в системе клуба он провёл 18 лет. Также на протяжении 13 лет Бускетс был игроком сборной Испании, в которой завершил карьеру в 2022 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Серхио Бускетс Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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