Мадридский «Реал» намерен сохранить своего полузащитника Луку Модрича несмотря на то, что знаменитому хорвату уже 37 лет. По информации COPE, «сливочные» могут объявить о новом контракте для хавбека уже на следующей неделе.

Напомним, что текущий контракт Модрича с «Реалом» заканчивается через шесть дней. В минувшем сезоне у него на счету 52 матча за «Реал» в пяти официальных турнирах, в которых он отличился шестью голами и шестью ассистами.

Выступает за свой нынешний клуб Модрич уже на протяжении 11 лет карьеры – с лета 2012 года.

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