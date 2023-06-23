​Его испортил Макрон? Как Мбаппе становится токсичным

Звёзды Лионеля Месси и Криштиану Роналду постепенно угасают. Аргентинец и португалец уехали в экзотические чемпионаты, и в Европе на главную арену выходят такие ребята, как Эрлинг Холанн и Килиан Мбаппе. Француз уже не один сезон демонстрирует футбол экстра-класса. Всё идёт к тому, что очень скоро он исполнит мечту и примерит на себе футболку «Реала». Мадридцы получат топ-форварда, который способен долгие годы давать результат. Но на «Сантьяго Бернабеу» есть и поводы для беспокойства. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает на тему поведения Мбаппе.

Мбаппе уже давно превратился из перспективного футболиста в большую звезду. Игрокам такого уровня порой свойственны капризы. Килиан в этом плане может дать фору даже Криштиану Роналду. Мбаппе не стесняется выступать, если ему что-то не нравится, причём он делает это в публичном поле. Француз даже комментирует трансферные слухи. Вот недавно Килиан назвал ложью информацию Le Parisien о его желании перейти в «Реал» уже этим летом. Публикацию-опровержение футболист «ПСЖ» сделал в скором времени после выхода новостной заметки. Чтобы футболист такого калибра сам через социальные сети опровергал слухи… редкий случай. Мбаппе явно не хватает выдержки.

«Килиан позвонил мне и был зол. Я поняла, что он чувствовал, но сказала: «Сейчас, на эмоциях, не время реагировать. Подожди, а потом придёт время попросить объяснения». А он ответил: «Нет, я не хочу ждать. Я знаю, каковы последствия, и я приму их», - рассказывала весной мама Мбаппе Файза Ламари, которая ведёт его дела как агент.

Мать Мбаппе давала этот комментарий вскоре после того, как футболист в социальных сетях обрушился с критикой на «ПСЖ». Футболисту не понравился промо-ролик, в котором клуб призывал фанатов покупать абонементы на следующий сезон. Суть претензии Килиана была в том, что в ролике фигурировал только он.

«Это «Пари Сен-Жермен», а не «Килиан Сен-Жермен», - ворчал футболист. По словам игрока, клуб не уведомил его, что интервью, фрагмент которого попал в ролик, будет использоваться именно так.

Тогда же Мбаппе сказал, что именно из-за таких моментов он ведёт борьбу за свои имиджевые права. Это тоже интересная история. Килиан хочет иметь больше контроля над тем, что его обязывают делать контрактные обязательства. Вот в прошлом году Мбаппе взял и решил бойкотировать фотосессию сборной Франции. Капризный футболист не хотел рекламировать KFC – известную сеть ресторанов быстрого питания. Видеть себя в таких рекламах, как и в рекламах букмекерских контор, Килиан не хочет.

«У Мбаппе, переживающего кризис юного возраста, был каприз. Это проблема Федерации и Килиана Мбаппе, не наша. По условиям контакта игроки сборной Франции должны участвовать в рекламных мероприятиях. Мы заплатили за это», - говорил представитель руководства KFC.

Стоит сказать, что Мбаппе всё-таки поучаствовал в фотосессии, Федерация футбола Франции смогла решить вопрос. Но Килиан заставил руководителей понервничать. Понятно, что для спонсоров реклама с Мбаппе и без него – совершенно разный продукт. Капризы Мбаппе могут лишить французскую федерацию части дохода.

В июне Мбаппе снова начал выступать. На фоне слухов о возможном продлении контракта футболист сделал заявление для СМИ. В нём Килиан сообщил, что ещё в прошлом году уведомил «ПСЖ» о нежелании активировать опцию продления контракта, а недавно в письме он лишь подтвердил свои намерения. Позже Мбаппе несколько раз публично подчеркнул, что уходить из «ПСЖ» этим летом в его планы не входит. Килиан якобы хочет отработать действующий контракт, а затем принять решение по будущему.

Юридически Мбаппе имеет полное право так действовать, но практически он серьёзно подставляет «ПСЖ». В такой ситуации клубу выгоднее продать игрока этим летом, чем потерять его через год бесплатно. Но уходить Мбаппе не хочет, причём он заявил об этом публично, то есть при трансфере всё будет выставлено так, будто это клуб заставил игрока уйти. Килиан это понимает, и он в любом случае в выигрыше. По последней информации, форвард готов уйти из «ПСЖ» при получении 150 миллионов евро – именно столько ему принесёт сезон 2023/2024 в Париже. Мбаппе якобы хочет получить эти деньги, а позже – и солидный подписной бонус в Мадриде. Хитрец, что тут сказать.

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Совпадение или нет, но Мбаппе стал чаще капризничать в последний год. Как тут не вспомнить, что в 2022-м свою руку к продлению контракта Килиана с «ПСЖ» приложил президент Франции Эммануэль Макрон. Он убеждал футболиста в том, что для него будет правильно остаться выступать в родной стране. В итоге Мбаппе подписал новый трудовой договор, хотя многие ждали его в Мадриде. Так может это Макрон испортил Килиана? Когда президент Франции просит тебя остаться, тут волей-неволей ощутишь себя в особом статусе.

Ходили слухи, что в «Реале» были обижены на Мбаппе из-за прошлогодней ситуации. Флорентино Перес якобы считал, что французский футболист использовал мадридский клуб, чтобы выбить себе лучшие условия по новому контракту с «ПСЖ». Килиан вроде бы даже извинился перед президентом «Реала» за ту ситуацию, и история была забыта. Но после трансфера в Мадриде Мбаппе может ещё не раз потрепать нервишки Пересу. В последнее время Килиан становится токсичным, оставаясь при этом выдающимся футболистом.

Александр Тихий