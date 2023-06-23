Кондогбия может перейти в «Марсель»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Жоффрей Кондогбия близок к тому, чтобы перейти в «Марсель», об этом сообщает AS.

По информации источника, стороны уже ведут переговоры о трансфере игрока. Процесс ускоряется самим желанием самого хавбека присоединиться именно к «Марселю».

По оценке инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки между клубами составит 7 млн евро. У игрока из ЦАР остаётся ещё один год по контракту с «матрасниками». В минувшем сезоне на его счету 27 официальных матчей за «Атлетико», в которых он отметился двумя ассистами.

Напомним, ранее «Марсель» официально назвал имя нового главного тренера – им стал известный испанский специалист Марселино Гарсия Тораль.