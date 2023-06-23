Испанскую «Осасуну» не допускают до участия в Лиге конференций УЕФА в следующем сезоне. Печальную новость для фанатов команды сообщает клубная пресс-служба

А причина проста – подозрения испанского клуба в организации договорных матчей ещё девятилетней давности. Считается, что руководство «Осасуны» подкупило «Бетис», чтобы остаться тогда в Примере. О риске того, что испанский клуб могут не пустить в еврокубки, мы сообщали ещё две недели назад.

Отмечается, что руководство «Осасуны» подаст протест на решение УЕФА, так как оно ещё не окончательное.

На текущий момент «Осасуну» в третьем по уровню престижа еврокубке в новом сезоне заменит «Атлетик» из Бильбао. В минувшем сезоне «Осасуна» финишировала в чемпионате Испании на седьмом месте, баски - на восьмом.