​Мончи: «Я выплакал все свои слёзы»

Рамон Мончи недавно покинул должность спортивного директора «Севильи». Теперь функционер будет трудиться в амбициозной «Астон Вилле», где он возглавит спортивный сектор управления.

Мончи сказал, что прощание с «Севильей» получилось для него очень эмоциональным.

«Я больше не плачу, потому что выплакал все свои слёзы за последние две недели. Каждый раз, когда мне кто-то звонил, я плакал. Если бы мне позвонил оператор с предложением изменить мобильный тариф, я бы тоже расплакался во время разговора. Это было тяжело», - сказал Мончи, чьи слова приводит Relevo.