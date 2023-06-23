Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Сельта» объявила о договорённости с Бенитесом официально

23 Июня 2023 • 18:38 Комментировать

«Сельта» посредством своего официального сайта объявила о достижении договорённости с Рафаэлем Бенитесом. Клуб из Виго договорился о трёхлетнем контракте с известным испанским тренером.

Рафаэль Бенитес вернётся к работе после паузы. Он не имел клубной прописки после ухода из английского «Эвертона» в средине января 2022 года.

В прошлом чемпионате Испании «Сельта» заняла 13-е место.

Рафаэлю Бенитесу 63 года. По ходу своей тренерской карьеры он работал со многими командами, в частности с «Ливерпулем», «Наполи» и «Реалом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Сельта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июня
18:42 · Испания. Ла Лига
​Мончи: «Я выплакал все свои слёзы»
18:38 · Испания. Ла Лига
​«Сельта» объявила о договорённости с Бенитесом официально
17:53 · Испания. Ла Лига
​Появилось фото третьей формы «Барселоны» фото
17:25 · Испания. Ла Лига
Хавбек «Реала» Себальос заявил, что счастлив продлить контракт с лучшим клубом мира
15:47 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» может приобрести звёздного полузащитника «ПСЖ»
15:42 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» изучает возможность трансфера Кесси
15:35 · Испания. Ла Лига
Окружение Бускетса подтвердило, что игрок очень близок к переходу в «Интер» Майами
15:20 · Испания. Ла Лига
«Вальядолид» предложил «Барселоне» подписать своего правого защитника
15:15 · Англия. Премьер-лига
«Челси» подписал форварда «Вильярреала» 1
14:48 · Германия. Бундеслига
«Барселона» всё ещё заинтересована в Паваре
14:33 · Испания. Ла Лига
​Бордалас продолжит тренировать «Хетафе» официально
14:26 · Испания. Ла Лига
Отец Начо: «Мой сын всегда хочет играть в старте, он очень усердно работает для этого»
13:31 · Италия. Серия А
«Барселона» хочет заполучить Брозовича, отдав «Интеру» своего игрока взамен
13:24 · Испания. Ла Лига
Неймар ждёт Анчелотти в сборной Бразилии
13:09 · Испания. Ла Лига
​«Реал» объявил о продлении контракта с Себальосом 1 официально
Все новости
Рекомендуем