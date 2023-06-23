«Сельта» посредством своего официального сайта объявила о достижении договорённости с Рафаэлем Бенитесом. Клуб из Виго договорился о трёхлетнем контракте с известным испанским тренером.

Рафаэль Бенитес вернётся к работе после паузы. Он не имел клубной прописки после ухода из английского «Эвертона» в средине января 2022 года.

В прошлом чемпионате Испании «Сельта» заняла 13-е место.

Рафаэлю Бенитесу 63 года. По ходу своей тренерской карьеры он работал со многими командами, в частности с «Ливерпулем», «Наполи» и «Реалом».