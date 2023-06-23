Портал Footy Headlines, который специализируется на инсайдах из мира футбольной формы, опубликовал фотографии третьего комплекта «Барселоны» на сезон 2023/2024. Форма выполнена в бирюзовом цвете.

Напомним, что «Барселона» в завершившемся сезоне стала чемпионом Испании. Титул Ла Лиги каталонцы выиграли впервые за четыре года. Главным тренером команды является Хави, который ранее блистал в составе команды как игрок.

Старт следующего чемпионата Испании намечен на средину августа. Базовым днём первого тура является 13 число последнего месяца лета.