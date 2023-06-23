Хавбек «Реала» Себальос заявил, что счастлив продлить контракт с лучшим клубом мира

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос высказался о продлении трудового соглашения с клубом. Новый контракт между сторонами рассчитан до лета 2027 года. Напомним, 26-летний испанец выступает за «сливочных» с 2017 года.

«Я счастлив, что проведу предстоящие четыре года в лучшем клубе мира. Моя мечта продолжает быть в действии», — написал игрок на своей страничке в социальной сети.

В завершившемся сезоне Себальос появился на поле в 46 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором девяти результативных передач.

В сезоне-2022/23 «Реал» занял второе место в Ла Лиге, отстав от «Барселоны» на десять очков.

​«Реал» объявил о продлении контракта с Себальосом