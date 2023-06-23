​Мбаппе выдвинул дерзкий ультиматум «ПСЖ»

Трансферная сага с Килианом Мбаппе набирает обороты. Футболист недавно публично заявил, что он не будет активировать опцию продления контракта с «ПСЖ». При этом Мбаппе сказал, что планирует провести ближайший сезон в Париже. При таком раскладе гранд Лиги 1 ничего не заработает на трансфере звёздного игрока.

Накануне в прессу просочилась информация о том, что «ПСЖ» поставил Мбаппе жёсткий ультиматум – либо он продлевает контракт до старта предсезонки, либо его продают этим летом. Но Килиан не намерен терять свои деньги. За сезон 2023/2024 в «ПСЖ» он должен заработать 150 миллионов евро (60 миллионов зарплаты + 90 миллионов как бонус за лояльность). Позиция футболиста такова – либо он получает эти деньги, либо выполняет контракт и уходит бесплатно, пишет Marca.

По данным источника, Мбаппе планирует заработать 150 миллионов евро за предстоящий сезон, а зимой заключить предварительный контракт с «Реалом» с подписным бонусом в 100-125 миллионов евро. В общем, «ПСЖ» находится в сложном положении.

​«ПСЖ» выдвинул жёсткий ультиматум Мбаппе