«Атлетико» может приобрести звёздного полузащитника «ПСЖ»

Мадридский «Атлетико» нацелился на трансфер звёздного полузащитника французского «ПСЖ» Марко Верратти. По информации от Marca, руководство «матрасников» расценивает переход итальянца вполне реальным.

Напомним, в руководстве «ПСЖ» засомневались в том, что Верратти необходим команде, из-за чего в клубе появилась идея о потенциальной продаже. За парижскую команду итальянец выступает с 2012 года.

Ещё одним вариантом для «Атлетико» в полузащиту является Франк Кесси из каталонской «Барселоны». Верратти ранее также был интересен «Роме» и «Манчестер Сити», но переход итальянца в эти команды сейчас смотрится маловероятным.