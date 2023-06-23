«Атлетико» изучает возможность трансфера Кесси

Мадридский «Атлетико» активно изучает возможность приобретения полузащитника «Барселоны» Франка Кесси. По информации от издания Marca, команда Диего Симеоне действительно заинтересована в трансфере 26-летнего ивуарийца.

Ранее сообщалось, что «Барселона» будет требовать за Кесси 35 миллионов евро. Сам футболист недавно встретился с руководство «сине-гранатовых», где Франку было сказано, что этим летом его, скорее всего, ждёт продажа.

Есть вероятность, при которой «Барселона» обменяет Кесси на Марсело Брозовича из миланского «Интера». В своём дебютном сезоне в Ла Лиге Франк отметился голом и результативной передачей в 28 матчах.