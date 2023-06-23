Окружение Бускетса подтвердило, что игрок очень близок к переходу в «Интер» Майами

Бывший полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс очень близок к тому, чтобы воссоединиться с Линелем Месси, с которым вместе выступал в «сине-гранатовой» футболке. По информации от журналиста Виктора Наварро, окружение испанского хавбека подтвердило, что Бускетс находится в шаге от подписания контракта с «Интер» Майами. Напомним, в эту команду как раз недавно перешёл Месси.

За Лионеля и Серхио американская команда не заплатит ни цента компенсации. Отметим, что «Интер» Майами также может заполучить ещё одного бывшего игрока «Барселоны» – левого защитника Жорди Альбу, который тоже доступен на рынке на правах свободного агента.