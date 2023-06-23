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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вальядолид» предложил «Барселоне» подписать своего правого защитника

23 Июня 2023 • 15:20 Комментировать

Каталонская «Барселона» получила предложение от «Вальядолида» подписать своего правого защитника Ивана Фреснеду, который в данный момент интересен многим топ-клубам Европы. По информации от журналиста Габриэля Санса, «сине-гранатовые» уже успели дать свой ответ.

Позиция «Барселоны» сейчас заключается в том, что клуб сейчас намерен усилить другие позиции, которые являются более приоритетными. Даже если «сине-гранатовым» понадобится правый защитник, руководство займётся этим потом, когда основные цели уже будут подписаны.

Напомним, одним из главных претендентов на Фреснеду является дортмундская «Боруссия». «Вальядолид» Ивана по итогам прошлого сезона вылетел в Сегунду.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вальядолид трансферы футбола - лето 2023 Иван Фреснеда
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