«Вальядолид» предложил «Барселоне» подписать своего правого защитника

Каталонская «Барселона» получила предложение от «Вальядолида» подписать своего правого защитника Ивана Фреснеду, который в данный момент интересен многим топ-клубам Европы. По информации от журналиста Габриэля Санса, «сине-гранатовые» уже успели дать свой ответ.

Позиция «Барселоны» сейчас заключается в том, что клуб сейчас намерен усилить другие позиции, которые являются более приоритетными. Даже если «сине-гранатовым» понадобится правый защитник, руководство займётся этим потом, когда основные цели уже будут подписаны.

Напомним, одним из главных претендентов на Фреснеду является дортмундская «Боруссия». «Вальядолид» Ивана по итогам прошлого сезона вылетел в Сегунду.