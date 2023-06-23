«Хетафе» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с главным тренером команды Хосе Бордаласом. 59-летний специалист поставил подписи под трудовым договором, который рассчитан ещё на два сезона.

Бордалас во второй раз в карьере принял «Хетафе» в конце апреля. С тех пор в семи матчах Ла Лиги команда отпраздновала три победы при двух ничьих и двух поражениях. «Хетафе» занял 15-е место и сохранил прописку в топ-дивизионе испанского футбола.

Следующий чемпионат Испании стартует в средине августа. В нём «Хетафе» постарается избежать борьбы за выживание.