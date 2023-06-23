Отец Начо: «Мой сын всегда хочет играть в старте, он очень усердно работает для этого»

Чема Фернандес, отец защитника мадридского «Реала» Начо Фернандеса, рассказал о роли своего сына в «королевском клубе». Напомним, испанец недавно продлил свой контракт с командой Карло Анчелотти до конца следующего сезона.

«Мой сын всегда хочет играть в старте, он очень усердно работает для этого. Начо прикладывает огромные усилия для того, чтобы быть лучше игроков, которые кажутся лучше него», – заявил Чеми в беседе с испанским изданием Marca.

Ранее ходили слухи, что Начо покинет «Реал» на правах свободного агента, так как хочет получать больше игровой практики. Тем не менее, защитник в конечном итоге решил продлить контракт.