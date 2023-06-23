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Неймар ждёт Анчелотти в сборной Бразилии

23 Июня 2023 • 13:24 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет, чтобы нынешний главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти занял пост наставника сборной Бразилии.

«Анчелотти уже давно на карандаше федерации футбола Бразилии. Президент рассчитывает на него, как и все игроки команды. Мы давно знакомы и знаем, насколько он велик. Но пока ничего не подтверждено. Надеемся, что Карло возглавит нашу сборную, когда у него истечет контракт с «Реалом», - передает слова бразильца Lequipe.

Напомним, что срок действующего трудового соглашения между Анчелотти и «королевским» клубом истекает летом следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Карло Анчелотти Сборная Бразилии Неймар
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