«Реал» посредством официального сайта объявил о продлении контракта с полузащитником Дани Себальосом. 26-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца июня 2027 года.

Всего за «Реал» Себальос провёл 120 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт шесть голов и 12 результативных передач на партнёров.

Отметим, что срок предыдущего контракта Себальоса с мадридским грандом истекал уже через неделю – в последний день июня.

Напомним, что «Реал» занял в чемпионате Испании второе место. Титул же завоевала «Барселона».