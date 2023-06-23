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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» объявил о продлении контракта с Себальосом официально

23 Июня 2023 • 13:09 Комментировать

«Реал» посредством официального сайта объявил о продлении контракта с полузащитником Дани Себальосом. 26-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца июня 2027 года.

Всего за «Реал» Себальос провёл 120 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт шесть голов и 12 результативных передач на партнёров.

Отметим, что срок предыдущего контракта Себальоса с мадридским грандом истекал уже через неделю – в последний день июня.

Напомним, что «Реал» занял в чемпионате Испании второе место. Титул же завоевала «Барселона».  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос
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