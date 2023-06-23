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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» растёт уверенность в трансфере Мбаппе

23 Июня 2023 • 12:23 Комментировать

Мадридский «Реал» всё больше верит, что уже этим летом сможет заполучить нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ». Об этом сообщает издание El Larguero.

По информации от источника, несмотря на слова Флорентино Переса о том, что аренда нападающего Хоселу из «Эспаньола» была последней сделкой «Реала» в это трансферное окно, вероятность перехода Мбаппе всё ещё сохраняется. Учитывая, что «ПСЖ» решительно намерен расстаться с Килианом, у «Реала» есть хорошие шансы.

У Мбаппе остаётся всего год по контракту с «ПСЖ», но игрок всё равно будет стоить минимум 150 миллионов евро. В минувшем сезоне Килиан забил 29 голов в чемпионате Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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