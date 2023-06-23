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Арда Гюлер хочет перейти в «Барселону»

23 Июня 2023 • 09:47 Комментировать

Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер хотел бы продолжить карьеру в каталонской «Барселоне». По информации от издания Sport, переезд на «Камп Ноу» является приоритетом для 18-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что «Барселона» следит за прогрессом Гюлера, но трансфер турка сейчас не является приоритетом для руководства, так как финансовые возможности команды ограничены. Также ходили слухи, что интерес к Арде проявлял и другой испанский гигант – мадридский «Реал».

В прошедшем розыгрыше чемпионата Турции Гюлер провёл 20 матчей, в которых записал на свой актив 4 гола и 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Барселона трансферы футбола - лето 2023 Арда Гюлер
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