Арда Гюлер хочет перейти в «Барселону»

Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер хотел бы продолжить карьеру в каталонской «Барселоне». По информации от издания Sport, переезд на «Камп Ноу» является приоритетом для 18-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что «Барселона» следит за прогрессом Гюлера, но трансфер турка сейчас не является приоритетом для руководства, так как финансовые возможности команды ограничены. Также ходили слухи, что интерес к Арде проявлял и другой испанский гигант – мадридский «Реал».

В прошедшем розыгрыше чемпионата Турции Гюлер провёл 20 матчей, в которых записал на свой актив 4 гола и 3 результативные передачи.