Разговоры о скором переходе Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» набирают обороты.

В прессе появилась информация о договорённости «королевского клуба» с «Пари Сен-Жермен» – стороны, по слухам, сошлись на сумме в 250 млн евро с учётом бонусов. По данным Cope, в действительности «Реал» не намеревается вкладывать в трансфер Мбаппе такие средства, никакого согласия между клубами ещё нет. Испанский гранд ждёт более удобного момента для старта переговоров.

Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. 24-летний форвард мог активировать опцию продления соглашения на один год, но отказался это делать, вынудив руководство клуба всерьёз задуматься о немедленной продаже.