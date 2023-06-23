Журналист: «На этот раз Мбаппе не ускользнёт от Переса»

Мадридский «Реал» приближается к покупке нападающего Килиана Мбаппе у «Пари Сен-Жермен».

Недавно стало известно, что парижане намерены продать 24-летнего игрока прямо сейчас, а договорённость с мадридским «Реалом» по условиям сделки уже достигнута. По мнению журналиста Хосепа Педрероля, громкий трансфер действительно должен состояться: «ПСЖ» запрашивает за Мбаппе 200 млн евро, и на этот раз Флорентино Перес [президент «Реала»] не позволит ему ускользнуть».

Напомним, что весной прошлого года Килиан Мбаппе дал предварительное согласие Пересу на переход в «Реал», но в итоге остался в «ПСЖ», приняв предложение парижан по новому контракту.