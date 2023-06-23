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Источник: «ПСЖ» и «Реал» согласовали стоимость трансфера Мбаппе слухи

23 Июня 2023 • 01:02 Комментировать

Мадридский «Реал» может оформить громкую сделку до закрытия летнего трансферного окна.

В «ПСЖ» решили расстаться с Килианом Мбаппе сейчас, поскольку уже следующим летом игрок может стать свободным агентом – он отказался активировать опцию продления контракта до 2025 года. По информации PSG Community, скорый уход суперзвезды – практически решённый вопрос. «Реал» и «ПСЖ» согласовали переход француза за 200 млн евро, ещё 50 млн могут пополнить счёт гранда Лиги 1 в виде бонусных надбавок. Трансфер состоится этим летом.

Килиан Мбаппе провёл 260 матчей за «ПСЖ», записав себе в актив 212 забитых мячей и 98 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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