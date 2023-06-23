Полузащитник «Жироны» Ориоль Ромеу может вернуться в «Барселону».

Испанский футболист с 2004 по 2011 год занимался в академии «сине-гранатовых», после чего был продан в лондонский «Челси». Согласно информации Catalunya Radio, не исключено, что Ромеу вернётся в «Барселону» нынешним летом. Наставник каталонского гранда Хави Эрнандес считает 31-летнего хавбека альтернативным вариантом замены ушедшему Серхио Бускетсу. Приоритетными опциями на позицию опорного полузащитника остаются Йозуа Киммих из «Баварии» и Мартин Субименди из «Реал Сосьедада».

Трансферная стоимость Ориоля Ромеу оценивается экспертами Transfermarkt в 5 млн евро.