Начо – о продлении контракта: «Не представляю свою жизнь без «Реала»

Центральный защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес прокомментировал продление контракта с клубом.

33-летний футболист, всю свою карьеру проводящий в цветах «сливочных», подписал новый договор, рассчитанный до конца предстоящего сезона.

«Я не представляю свою жизнь без «Реала», я не думаю об этом. Здесь я научился всему», – высказался в интервью Directo Gol ветеран «королевского клуба».

Начо Фернандес принял участие в 44 поединках за команду Карло Анчелотти в прошедшем сезоне, по разу отметившись голом и результативной передачей. В общей сложности в активе испанца 319 встреч в составе «Реала» во всех турнирах.