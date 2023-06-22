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Чемпионат Испании. Ла Лига

Начо – о продлении контракта: «Не представляю свою жизнь без «Реала»

22 Июня 2023 • 23:57 Комментировать

Центральный защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес прокомментировал продление контракта с клубом.

33-летний футболист, всю свою карьеру проводящий в цветах «сливочных», подписал новый договор, рассчитанный до конца предстоящего сезона.

«Я не представляю свою жизнь без «Реала», я не думаю об этом. Здесь я научился всему», – высказался в интервью Directo Gol ветеран «королевского клуба».

Начо Фернандес принял участие в 44 поединках за команду Карло Анчелотти в прошедшем сезоне, по разу отметившись голом и результативной передачей. В общей сложности в активе испанца 319 встреч в составе «Реала» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес
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