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«Реал» решил не откладывать подписание Мбаппе слухи

22 Июня 2023 • 23:18 Комментировать

Мадридский «Реал» займётся сделкой по приобретению Килиана Мбаппе у «Пари Сен-Жермен».

Нападающий будет выставлен на трансфер, если в ближайшее время не продлит истекающий в 2024 году контракт. «Реал» – был и остаётся основным претендентом на французскую суперзвезду, но ранее не имел намерения форсировать переход. Теперь же, как сообщает SER Deportivos, в «королевском клубе» решили подписать Мбаппе этим летом. Вероятность сделки довольно высока, при этом, если трансфер всё же не состоится, в «Реале» не станут подписывать никого другого – команда считается полностью укомплектованной.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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