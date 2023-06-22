Атакующий полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер получил предложение от мадридского «Реала».

18-летний футболист, недавно забивший свой дебютный гол за сборную Турции, интересен множеству клубов из ведущих европейских лиг, включая «Барселону», «Милан» и «ПСЖ». Как сообщает журналист Волкан Демир, на которого ссылается Madrid Xtra, с Гюлером уже связался «Реал». «Королевский клуб» предложил вундеркинду совершить переход текущим летом, но провести ещё год в «Фенербахче» на правах аренды. Сам хавбек предпочитает исключить из сделки обратную аренду. Боссы мадридцев постараются убедить игрока принять предложенные условия.

Трансфер Арды Гюлера обойдётся в 17,5 млн евро.