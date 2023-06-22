Турецкий вундеркинд Гюлер не является приоритетной целью для «Барселоны»

Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер вряд ли окажется в «Барселоне» текущим летом.

По сведениям СМИ, 18-летний футболист сборной Турции находится в списке интересов каталонского гранда. Как информирует журналист Рохер Торельо, в «Барселоне» действительно высоко оценивают талант Гюлера, но пока не планируют его трансфер. Юный атакующий хавбек не фигурирует в числе приоритетных целей «сине-гранатовых» – сейчас клуб сосредоточен на приглашении других игроков.

Арда Гюлер доступен всего за 17,5 млн евро – такова сумма отступных в его контракте с «Фенербахче». Интерес к восходящей звезде приписывается «Милану», мадридскому «Реалу» и многим другим грандам европейского футбола.