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Турецкий вундеркинд Гюлер не является приоритетной целью для «Барселоны»

22 Июня 2023 • 21:10 Комментировать

Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер вряд ли окажется в «Барселоне» текущим летом.

По сведениям СМИ, 18-летний футболист сборной Турции находится в списке интересов каталонского гранда. Как информирует журналист Рохер Торельо, в «Барселоне» действительно высоко оценивают талант Гюлера, но пока не планируют его трансфер. Юный атакующий хавбек не фигурирует в числе приоритетных целей «сине-гранатовых» – сейчас клуб сосредоточен на приглашении других игроков.

Арда Гюлер доступен всего за 17,5 млн евро – такова сумма отступных в его контракте с «Фенербахче». Интерес к восходящей звезде приписывается «Милану», мадридскому «Реалу» и многим другим грандам европейского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Барселона трансферы футбола - лето 2023 Арда Гюлер
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