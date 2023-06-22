«ПСЖ» предпримет финальную попытку убедить Мбаппе продлить контракт

«Пари Сен-Жермен» в последний раз попробует договориться с Килианом Мбаппе о дальнейшем сотрудничестве.

24-летний форвард отказался активировать опцию продления контракта на дополнительный год, что позволит ему покинуть «ПСЖ» свободным агентом уже по окончании предстоящего сезона. Как уже сообщалось, боссы парижан намерены продать француза этим летом, если он так и не пересмотрит своё решение. По информации Дани Хиля, в ближайшее время клуб предпримет последнюю попытку убедить Мбаппе продлить контракт. В случае отказа суперзвезда будет немедленно выставлена на трансфер.

Отмечается также, что в «ПСЖ» готовы вести переговоры с мадридским «Реалом», но не станут делать скидок.