Анчелотти определился с позицией Вальверде в новом сезоне

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти намерен использовать полузащитника Федерико Вальверде в атакующей линии.

Уругвайский футболист, считающийся профильным центральным полузащитником, в прошлом нередко оказывался на позиции номинального правого вингера в прошлом под руководством итальянского наставника. По информации Marca, Анчелотти намерен регулярно задействовать Вальверде в атаке с начала следующей кампании.

Напомним, что нынешним летом мадридский «Реал» укрепил и без того крепкую среднюю линию поля, приобретя более чем за 100 млн евро Джуда Беллингема у дортмундской «Боруссии».