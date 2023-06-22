Пепе Рейна может стать первым игроком, сыгравшим в топ-5 чемпионатах Европы 24 сезона кряду

Голкипер «Вильярреала» Пепе Рейна может стать первым футболистом в истории, которому удалось сыграть в топ-5 чемпионатах Европы на протяжении 24 сезонов подряд. Фактом делится Opta Sports.

Напомним, что в четверг, 22 июня Рейна продлил своё трудовое соглашение с «жёлтой субмариной» ещё на один сезон. А значит, он с высокой вероятностью выйдет на футбольное поле в грядущем сезоне.

Отмечается, что свой дебютный сезон на топовом уровне бывший голкипер «Ливерпуля», «Наполи» и «Милана» и сборной Испании провёл в далёком 2000 году.