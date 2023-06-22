Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Лион» хочет вернуть Юмтити слухи

22 Июня 2023 • 18:38 Комментировать

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может перебраться в «Лион», за который уже выступал ранее.

Sport.es утверждает, что переговоры между сторонами проходят в позитивном ключе. Отмечается, что каталонский клуб всеми способами пытается избавиться от футболиста для разгрузки зарплатной ведомости. По сообщениям источника, «Барселона» может расторгнуть контракт с Юмтити, если у команды не получится его продать.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы клубы из Саудовской Аравии, а сам защитник хотел бы продолжить карьеру в «Лечче», в котором провел минувший сезон на правах аренды.

Контакт 29-летнего Юмтити с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала transfermarkt оценивают стоимость игрока в 4 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Барселона Самуэль Юмтити трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июня
18:38 · Испания. Ла Лига
«Лион» хочет вернуть Юмтити слухи
18:19 · Испания. Ла Лига
40-летний Пепе Рейна продлил контракт с «Вильярреалом» официально
18:12 · Германия. Бундеслига
«Интер» выбирает между двумя вратарями слухи
18:01 · Англия. Премьер-лига
«Реал» следит за талантливым хавбеком «Фенербахче» слухи
15:36 · Италия. Серия А
У «Барселоны» сейчас всего два доступных варианта на замену Бускетсу
15:28 · Испания. Ла Лига
Левандовски отказался от 300 миллионов евро, которые ему предлагал саудовский клуб слухи
14:53 · Испания. Ла Лига
​Стало известно, когда «Реал» и «Барселона» встретятся в новом чемпионате Испании
13:57 · Испания. Ла Лига
​С кем сыграют «Барселона» и «Реал» - расписание первого тура Ла Лиги
13:20 · Испания. Ла Лига
​«Реал» объявил о продлении контракта с Начо официально
11:33 · Англия. Премьер-лига
Фелиш интересен двум клубам АПЛ 1
11:25 · Испания. Ла Лига
Анчелотти просит у «Реала» нового вратаря вместо Лунина, но клуб не хочет тратить деньги 1
11:22 · Испания. Ла Лига
Вратарь «Хетафе» отказал «Реалу»
11:15 · Испания. Ла Лига
Бэйл: «Если «Реал» проигрывает, это приравнивается к концу света»
10:41 · Испания. Ла Лига
Бэйл: «В раздевалке «Реала» начинаешь чувствовать себя победителем»
08:01 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд назвал игрока, которого должен подписать «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем