Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может перебраться в «Лион», за который уже выступал ранее.

Sport.es утверждает, что переговоры между сторонами проходят в позитивном ключе. Отмечается, что каталонский клуб всеми способами пытается избавиться от футболиста для разгрузки зарплатной ведомости. По сообщениям источника, «Барселона» может расторгнуть контракт с Юмтити, если у команды не получится его продать.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы клубы из Саудовской Аравии, а сам защитник хотел бы продолжить карьеру в «Лечче», в котором провел минувший сезон на правах аренды.

Контакт 29-летнего Юмтити с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала transfermarkt оценивают стоимость игрока в 4 млн евро.