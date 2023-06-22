Опытнейший испанский голкипер Пепе Рейна продлил свой контракт с «Вильярреалом» ещё на год. Об этом рапортует пресс-служба «жёлтой субмарины».

Напомним, что сейчас проходит второе пришествие Рейны в этот испанский клуб. Ранее голкипер выступал в его составе с 2002 по 2005 годы.

В минувшем сезоне на счету известного голкипера набралось 32 официальных матча за «Вильярреал» во всех турнирах, в восьми из них ему удалось сохранить свои ворота на замке. Что касается пропущенных голов, то всего он пропустил 38 раз.

«Вильярреал» в минувшем сезоне Ла Лиги финишировал на пятом месте и сыграет в следующем сезоне в Лиге Европы УЕФА, в которой побеждал пару лет назад.