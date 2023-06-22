Недавно Килиан Мбаппе публично заявил, что активировать опцию продления контракта с «ПСЖ» он не будет. Футболист также сказал о намерении провести ближайший сезон в Париже, но понятно, что «ПСЖ» выгоднее продать звёздного игрока сейчас, чем потерять через год бесплатно.

Как сообщает El Chiringuito TV, трансфер 24-летнего Мбаппе в «Реал» этим летом возможен. По данным источника, об этом громком переходе может быть объявлено в районе 23 июля.

Проблема в том, что «Реал» и «ПСЖ» расходятся в финансовой составляющей вопроса. По данным источника, парижане назначили цену на Мбаппе в 200 миллионов евро, а мадридцы собираются предложить 120 миллионов.