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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Мбаппе может перейти в «Реал» уже этим летом, но есть проблема слухи

22 Июня 2023 • 15:33 Комментировать

Недавно Килиан Мбаппе публично заявил, что активировать опцию продления контракта с «ПСЖ» он не будет. Футболист также сказал о намерении провести ближайший сезон в Париже, но понятно, что «ПСЖ» выгоднее продать звёздного игрока сейчас, чем потерять через год бесплатно.

Как сообщает El Chiringuito TV, трансфер 24-летнего Мбаппе в «Реал» этим летом возможен. По данным источника, об этом громком переходе может быть объявлено в районе 23 июля.

Проблема в том, что «Реал» и «ПСЖ» расходятся в финансовой составляющей вопроса. По данным источника, парижане назначили цену на Мбаппе в 200 миллионов евро, а мадридцы собираются предложить 120 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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