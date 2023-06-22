Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски отказался от переезда в чемпионат Саудовской Аравии.

По информации журналиста Николо Скиры, 34-летний нападающий получил очень выгодное предложение от саудовского клуба, однако ответил отказом. Источник отмечает, что неназванный клуб предлагал Левандовски трудовой договор на три сезона с окладом в 100 миллионов евро в год, но футболист намерен продолжить свое выступление за «сине-гранатовых».

Ранее сам Левандовски заявил, что хочет закончить игровую карьеру в составе «Барселоны».

Контракт польского форварда с каталонской командой рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.