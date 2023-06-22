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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Стало известно, когда «Реал» и «Барселона» встретятся в новом чемпионате Испании

22 Июня 2023 • 14:53 Комментировать

В четверг был опубликован календарь нового чемпионата Испании. Мы уже знакомили читателей с расписанием первого тура, базовым днём которого является 13 августа. Теперь стоит обратить внимание на то, когда в новом сезоне Ла Лиги будут сражаться «Реал» и «Барселона».

В первом круге «эль класико» пройдёт на «Камп Ноу», где «Барселона» будет принимать «Реал». Это случится в рамках 11-го тура. Базовым днём его матчей является 29 октября.

Во втором круге «Реал» и «Барселона» сойдутся лицом к лицу в Мадриде в 32-м туре. Базовый день матчей этого игрового дня – 21 апреля.

Напомним, что в чемпионате Испании сезона 2022/2023 «Барселона» выиграла титул, а «Реал» финишировал вторым.

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Евро-Футбол.Ру,
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