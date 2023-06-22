​С кем сыграют «Барселона» и «Реал» - расписание первого тура Ла Лиги

В четверг было обнародовано расписание первого тура чемпионата Испании сезона 2023/2024. Приводим список матчей ниже.
«Альмерия» - «Райо Вальекано»;
«Атлетик» Бильбао – «Реал»;
«Атлетико» - «Гранада»;
«Сельта» - «Осасуна»;
«Севилья» - «Валенсия»;
«Лас-Пальмас» - «Мальорка»;
«Хетафе» - «Барселона»;
«Вильярреал» - «Бетис»;
«Реал Сосьедад» - «Жирона»;
«Кадис» - «Алавес».
Базовым днём первого тура следующего сезона Ла Лиги является 13 августа. Более подробное расписание появится позднее.
Отметим, что действующим чемпионом Испании является «Барселона».
Бан пользователя