​Месси посоветовал Мбаппе перейти в «Барселону» – раскрыты слова аргентинца французу

В летнее трансферное окно Лионель Месси покинул «ПСЖ». Звёздный аргентинец теперь будет выступать за «Интер Майами». В обозримом будущем – вероятно, через год – уйти из гранда Лиги 1 может и Килиан Мбаппе. В прессу просочились слова, которые Месси сказал Мбаппе перед отъездом из Парижа.

«Я предпочитаю, чтобы ты отправился в «Барселону». Но если ты хочешь в «Реал», переходи. Ты заслуживаешь настоящего, победного проекта», - слова Месси приводит французский Sport со ссылкой на DefensaCentral.

Ранее Килиан Мбаппе объявил, что продлевать контракт не будет, но сезон 2023/2024 проведёт в «ПСЖ». Таким образом, «Реал» через год может подписать Мбаппе как свободного агента. В своё время Килиан говорил, что мечтает выступать в мадридском клубе.