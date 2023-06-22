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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» объявил о продлении контракта с Начо официально

22 Июня 2023 • 13:20 Комментировать

«Реал» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с защитником Начо. 33-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до конца июня 2024 года.

Начо проводит в «Реале» всю свою футбольную карьеру. В 319 официальных матчах за первую команду «сливочных» защитник записал на свой счёт 16 голов и 9 результативных передач на партнёров.

Отметим, что ранее слухи связывали Начо с «Интером». Тем не менее, футболист решил остаться в Мадриде.

Напомним, что «Реал» в чемпионате Испании сезона 2022/2023 занял второе место. Чемпионом стала «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес
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